Специальный проект «Известий» о противостоянии двух миров, вылившемся в самую кровопролитную войну в истории человечества.

как это было

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Над проектом работали:

Арина Асхабова, Владислав Гурский, Ангелина Жарова, Дмитрий Ковальчук, Екатерина Костина, Михаил Монахов, Лариса Москвитина, Екатерина Муравьева, Алиса Орлова, Александр Сидоров, Дмитрий Стручков, Дарья Трегубова, Максим Швырев